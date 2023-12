Kaufungen (Landkreis Kassel): Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Reitsportgeschäft in der Industriestraße in Kaufungen eingebrochen.

Kassel (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich die Täter über das Gelände einer benachbarten Firma angenähert und ein Fenster auf der Gebäuderückseite mit einem unbekannten Hebelwerkzeug gewaltsam geöffnet. Nachdem sie sich so Zutritt verschafft hatten, begaben sie sich in den Firmenräumen auf Beutezug. Mit Bargeld und hochpreisigem Reitzubehör wie Sättel, Trensen, Schermaschinen, Massagegeräten sowie Funkgeräten flüchteten die Einbrecher über das aufgebrochene Fenster nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Die Tatzeit lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen Samstagabend, 18:15 Uhr, und Montagmorgen, 9:50 Uhr, eingrenzen. Aufgrund der Menge der Beute wird davon ausgegangen, dass die Täter ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben.



Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am vergangenen Wochenende im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.