Habichtswald (Landkreis Kassel) / Nordhessen: Wie Einbrecher denken, was sie anzieht und was sie abschreckt- und vor allem, wie man sich vor ihnen schützen kann: Kriminalhauptkommissar Markus Gebauer, kriminalpolizeilicher Fachberater des Polizeipräsidiums Nordhessen, wird Anfang Januar 2024 zwei kostenlose Vorträge zum Thema "Einbruchschutz für Häuser und Wohnungen" halten.

Kassel (ots) - Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich über die Möglichkeiten einer effektiven Sicherung der eigenen vier Wände in der dunklen Jahreszeit zu informieren. Selbstverständlich wird Herr Gebauer auch auf Fragen eingehen und diese beantworten.



Am Donnerstag, 4. Januar 2024, 18:00 bis 19:40 Uhr, findet ein gebührenfreier Online-Vortrag über die Plattform EDUDIP statt. Interessierte werden gebeten, sich vorab unter https://join.next.edudip.com/de/webinar/einbruchschutz-fur-hauser-wohnungen-und-kellerraume/1977975 anzumelden.



Ein weiterer kostenloser Vortrag zum Thema Einbruchschutz findet am Montag, 8. Januar 2024, um 17:30 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Habichtswald-Dörnberg, Schulweg 8, 34317 Habichtswald, statt und kann ohne Voranmeldung besucht werden.