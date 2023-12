Kassel-Wolfsanger und Fuldatal-Rothwesten: Zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Kassel-Wolfsanger und Fuldatal-Rothwesten wurde die Polizei am gestrigen Mittwoch gerufen.

Kassel (ots) - In beiden Fällen gingen die bislang unbekannten Täter leer aus. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist bisher unklar. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erbitten Zeugenhinweise zu den beiden Einbrüchen.



Der Einbruch im Osterbachweg in Kassel ereignete sich gestern in der Zeit zwischen Mitternacht und 5:00 Uhr. Die Täter hebelten ein Küchenfenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen, wurden aber nicht fündig, denn sie flüchteten ohne Beute.



In der Karl-Marx-Straße in Fuldatal verjagte eine ausgelöste Alarmanlage am gestrigen Nachmittag die Einbrecher. Die Unbekannten hatten sich durch den Garten an das Haus angenähert, einen Rollladen auf der Gebäuderückseite hochgedrückt und ein Fenster aufgebrochen. Dabei lösten die Täter um 17:18 Uhr die Alarmanlage aus, woraufhin sie sofort die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen, ohne in dem Haus gewesen zu sein.



Zeugen, die im Bereich eines Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.