Am heutigen frühen Abend um 18:55 Uhr ereignete sich ein Raubüberfall auf eine Apotheke in Eschwege im Bereich des dortigen Bahnhofs.

Kassel (ots) - Eine weibliche Person betrat die Apotheke und fragte nach zwei Medikamenten.

Dabei zeigte sie eine Schusswaffe vor, woraufhin ein Mitarbeiter der Apotheke ihr die beiden Medikamente aushändigte.

Anschließend verließ die weibliche Person mit den Medikamenten die Apotheke, stieg in einen dunklen Kleinwagen ein und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die weibliche Person wird wie folgt beschrieben:

Ca. 165 cm groß, dunkle Haare, normale Statur, dunkler Hoody, schwarze Schuhe mit weißer Sohle.

Bei dem Überfall wurde niemand verletzt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher noch nicht zur Festnahme der Täterin.

Die Polizei in Eschwege hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortnahbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer 05651-925-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar