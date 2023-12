Kassel-Vorderer Westen: Gleich bei mehreren Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in der Kölnischen Straße, nahe der Riedeselstraße, wurde kurz vor Weihnachten ein falscher Wasserwerker vorstellig.

Kassel (ots) - Zwar handelten die meisten Bewohner genau richtig und ließen den unangekündigten Handwerker mit seiner fragwürdigen Geschichte einfach vor der Tür stehen, in einem Fall gewährte ein Senior dem Mann jedoch Zutritt zur Wohnung. Dort schlug der Trickdieb geschickt zu und erbeutete Bargeld. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.



Vorstellig geworden war der Unbekannte bei den Wohnungen in der Kölnischen Straße am Samstag, dem 23. Dezember. Gegen 10:45 Uhr gelangte er dann schließlich in die Wohnung eines hochbetagten Seniors, dem er zuvor eine Geschichte über einen Wasserrohrbruch und deswegen abzulesende Heizungswerte aufgetischt hatte. In der Wohnung lenkte der Täter den Bewohner geschickt ab, indem er diesen jeweils in anderen Räumen die Werte von einem Messgerät ablesen ließ. So konnte der Trickdieb in einem Zimmer unbemerkt Bargeld aus einer Schublade erbeuten. Anschließend verließ der Täter die Wohnung und flüchtete in unbekannte Richtung.



Zu dem Trickdieb liegt bislang folgende Beschreibung vor:



- Männlich, ca. 1,85 Meter, etwa 40 Jahre alt, mitteleuropäische

Erscheinung, sprach akzentfreies Deutsch, blonde verstrubelte

Haare, grüner Pullover.



Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt. Zeugen, die am Vormittag des 23.12.2023 in der Kölnischen Straße, Höhe Riedeselstraße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.