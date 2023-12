Kassel: Der seit Dienstag vermisste 64-jährigen Paul Wolfram S.

Kassel (ots) - aus Kassel ist wieder da. Wie die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, entdeckte eine Streife der Bundespolizei den Vermissten am heutigen Donnerstagmorgen am Kasseler Hauptbahnhof. Nach bisherigen Informationen ist er wohlauf, aber in einem behandlungsbedürftigen Zustand, weshalb er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.



Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.



Medienvertreter werden gebeten, das Foto des 64-Jährigen soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.