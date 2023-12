(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 04:42 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5676286 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Raubüberfall.)

Kassel (ots) - Fuldatal-Ihringshausen (Landkreis Kassel): Nachdem zwei bislang unbekannte Männer am gestrigen Dienstagabend eine Tankstelle im Fuldataler Ortsteil Ihringshausen überfielen, fahndet die Polizei weiterhin nach den beiden unbekannten Tätern und bittet um Hinweise.



Zu den beiden Räubern liegt inzwischen eine genauere Beschreibung vor:



1.) Männlich, ca. 25 Jahre alt, etwa 160 cm groß, schlank, braune Augen, leicht bräunlicher Teint, sprach Deutsch mit leichtem ausländischen Akzent, dunkle Maskierung, komplett schwarz gekleidet; führte Machete mit



2.) Männlich, ca. 20 bis 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, sprach Deutsch mit leichtem ausländischen Akzent, dunkle Kleidung, schwarze Schuhe, weiße FFP2-Maske



Die beiden Täter hatten die Tankstelle in der Veckerhagener Straße, Höhe Pfingstweg, gestern um 21:56 Uhr überfallen. Unter Vorhalt einer Machete forderten die Unbekannten eine Angestellte zur Herausgabe des Bargelds auf. Die Täter erbeuteten bei dem Überfall Bargeld und Zigaretten und flüchteten anschließend aus dem Tankstellengebäude in Richtung der Rückseite des Grundstücks. Die Angestellte und ein Kunde, der sich zur Tatzeit in der Tankstelle befand, blieben zumindest körperlich unverletzt.



Die weiteren Ermittlungen zu dem Raubüberfall werden nun beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.