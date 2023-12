Kassel: Erneut hat die Ortung eines gestohlenen Pedelecs per GPS-Tracker zu einem Ermittlungserfolg geführt.

Kassel (ots) - Der Diebstahl hatte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag vor einem Mehrfamilienhaus in der Landaustraße in Kassel ereignet. Die 36-jährige Besitzerin hatte am Montagmorgen statt ihres angeschlossenen Pedelecs nur den leeren Fahrradständer vorgefunden und daraufhin bei der Polizei eine Anzeige erstattet. Zunächst fehlte von dem Fahrrad im Wert von ca. 5.000 Euro jede Spur. Auch die Ortung anhand eines verbauten Trackers führte zunächst nicht zum Erfolg. Im Zuge der weiteren Ermittlungen der Beamten der BAO Mars der Kasseler Polizei konnte das Rad allerdings am gestrigen Donnerstag in der Kasseler Nordstadt geortet werden, wobei der Standort unverändert blieb. Umgehend vereinbarten die Ermittler ein Treffen mit der 36-Jährigen, die am genannten Standort mit ihrem Handy den Signalton des GPS-Trackers auslöste. Den Geräuschen folgend konnten die Zivilpolizisten das gesuchte Rad auf dem Balkon einer Hochparterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus lokalisieren. Mithilfe einer von einem Anwohner zur Verfügung gestellten Leiter gelangten die Ermittler auf den Balkon und beschlagnahmten das Pedelec. Zudem stellten sie mehrere dort liegende Elektrogeräte sicher, die mutmaßlich ebenfalls aus Diebstählen stammen. Die Zuordnung dauert aktuell noch an. Der Bewohner der betreffenden Wohnung, der nicht zu Hause war, muss sich nun wegen Fahrraddiebstahls verantworten.