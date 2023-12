Seit dem 02.12.2023 gegen 14:00 Uhr wird die 65-jährige Galina S.

Kassel (ots) - aus Gudensberg vermisst.

Sie verließ die Wohnung ihrer Tochter, um den Weihnachtsmarkt in Gudensberg zu besuchen und ist bis zum Berichtszeitpunkt nicht wieder Zuhause angekommen.

Galina S. ist 158 cm groß und hat rötliche, kurze Haare. Bekleidet war sie mit einer olivgrünen Jacke, einer dunkelgrauen Hose, rosa Schuhen und einer weißen Mütze.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie in Richtung Schleswig-Holstein zu Verwandten unterwegs ist. Dort ist sie bislang aber ebenfalls noch nicht angekommen.

Wer Galina S. seit gestern gegen 14:00 Uhr gesehen hat oder sonstige Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Fritzlar unter 05622 99660 oder in Kassel unter 0561 9100 in Verbindung zu setzten.



Thomas Stumpf, Polizeihauptkommissar



Polizeiführer vom Dienst