Heute Abend, gg.

Kassel (ots) - 20:47 Uhr, wurde eine Tankstelle an der Kasseler Straße in Habichtswald-Ehlen überfallen. Ein männlicher Täter betrat den Verkaufsraum und bedrohte den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe, während eine weitere Person an der Tür "Schmiere" stand. Der Täter mit der Waffe entnahm Bargeld ais der Kasse im niedrigen dreistelligen Bereich. Im Anschluss flüchteten bei in unbekannte Richtung.



Der Mitarbeiter der Tankstelle blieb zumindest körperlich unverletzt.



Der Täter mit der Pistole kann wie folgt beschrieben werden:



- ca. 175cm groß, normale Statur, schwarzer Kapuzenpullover,

schwarze Hose und dunkle Schuhe, schwarze Handschuhe, mit

schwarzer "Sturmhaube" maskiert, dunkle Schusswaffe



Zur Person, die an der Tür stand, konnte keine Beschreibung abgegeben werden.



Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.



Hinweise oder Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen, werden unter der Tel.: 0561-910-0 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.