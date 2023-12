Am heutigen Freitagnachmittag kam es gegen 15:50 Uhr in der Friedrich- Ebert- Straße zu einem Raubüberfall auf ein Bäckereigeschäft.

Kassel (ots) - Eine bislang unbekannte männliche Person betrat das Ladenlokal und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der ausgehändigte, geringe Geldbetrag wurde von dem Täter in einer schwarzen Netz- Tragetasche verstaut.

Bei Verlassen des Geschäfts versprühte der Täter eine unbekannte Substanz, bei der es sich vermutlich um Pfefferspray handelte. Verletzt wurde durch die Tat niemand.

Bei dem Täter soll es sich um eine etwa 180 cm große, männl. Person mit schlanker Statur gehandelt haben. Bekleidet war sie mit einem langen, grünen Regenmantel und einer schwarzen Mütze.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Kassel übernommen.

Wer Angaben zum Täter oder sonstige Hinweise bzgl. der Tat machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Kassel unter 0561 9100 in Verbindung zu setzten.



Thomas Stumpf, Polizeihauptkommissar



Polizeiführer vom Dienst