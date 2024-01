Kassel-Vorderer Westen: Bislang unbekannte Täter sind in der Silvesternacht in eine Kirche im Vorderen Westen in Kassel eingebrochen.

Kassel (ots) - Dabei erbeuteten sie neben der Kollekte mehrere sakrale Gegenstände aus dem Altarbereich wie goldene Kronen, einen silbernen Ölsalbungsstift, Öllampen und Weihrauchgefäße. Die mit den weiteren Ermittlungen in diesem Fall betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen.



Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Täter zunächst versucht, die Eingangstür zu der Kirche in der Friedrich-Ebert-Straße, nahe dem Aschrottpark, aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen die Einbrecher mit einem Stein die Scheibe eines Toilettenfensters ein und gelangten so in das Gebäude, wo sie alle Räume nach Wertsachen durchsuchten und abgeschlossene Schränke aufbrachen. Mit dem erbeuteten Bargeld und den sakralen Gegenständen flüchteten die Täter über das aufgebrochene Fenster nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Wann genau in der Nacht zum Neujahrstag der Einbruch stattgefunden hat, ist bislang ungeklärt.



Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.