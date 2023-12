Lohfelden (Landkreis Kassel): Dank der Mitteilung von Zeugen konnte eine Streife des Polizeireviers Ost am gestrigen Mittwochabend einen 48-jährigen Mann nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt festnehmen.

Kassel (ots) - Glücklicherweise war hierbei niemand zu Schaden gekommen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 21:15 Uhr über den Notruf die Polizei alarmiert, dass sich ein Mann an einer Tankstelle in Lohfelden schwankend zu einem geparkten Auto bewegte, vor dem Fahrzeug hinfiel, anschließend auf dem Fahrersitz Platz nahm und losfuhr. Im weiteren Verlauf soll der Pkw in Schlangenlinien gegen einen Bordstein und mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sein, sodass andere Autofahrer ausweichen mussten. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zu dem genannten Kennzeichen konnte der mutmaßliche Fahrer an seiner Wohnanschrift in Lohfelden festgenommen werden. Der Atemalkoholtest bei dem 48-Jährigen ergab 3,6 Promille, weshalb er sich auf dem Polizeirevier einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Wie die ersten Ermittlungen der Polizisten ergaben, war der 48-Jährige offenbar betrunken zu der Tankstelle gefahren, um dort eine Flasche mit hochprozentigem Alkohol zu kaufen.



Verkehrsteilnehmer, die am gestrigen Abend in Lohfelden möglicherweise durch die Fahrweise des Autos gefährdet wurden, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.