Kassel-Oberzwehren: Die Ortung eines Mountainbikes, das in der vergangenen Woche aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Oberzwehren gestohlen wurde, führte am Freitagabend zur Sicherstellung eines Lkw mit rund 40 Rädern und zur Festnahme von vier Tatverdächtigen.

Kassel (ots) - Die Ermittler der BAO Mars der Kasseler Polizei, die die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen, gehen davon aus, dass es sich auch bei diesen Rädern zumindest teilweise um gestohlene Fahrräder handelt. Der Lkw, der bis unters Dach mit verschiedenen Gegenständen wie Altreifen und Schrott sowie den Rädern beladen ist, wird nun nach und nach entladen, wobei eine Spurensicherung erfolgt. Zur Aufklärung des Falls suchen die Ermittler der BAO Mars nun auch noch Zeugen des Ursprungsdeliktes, dem Kellereinbruch in der Straße "Entenbühl" in Oberzwehren, die weitere Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Kellereinbruch in Oberzwehren zwischen Freitag, 1. Dezember, und Freitag, 8. Dezember, ereignet. Unbekannte Täter hatten dort zwei Mountainbikes von Cube im Gesamtwert von 3.500 Euro aus dem Kellerverschlag einer Familie gestohlen. Eines der Fahrräder konnte jedoch über einen verbauten Tracker später, am Freitagabend, von den Geschädigten geortet werden, was sie der Polizei mitteilten. Beamte des Polizeireviers Ost nahmen sofort die Ermittlungen auf und konnten aufgrund der Ortung einen 7,5-Tonnen-Lkw auf einem Firmengrundstück in Bettenhausen als den Standort des gestohlenen Mountainbikes identifizieren. Im Zuge der weiteren Maßnahmen gelang es den Polizisten, den 42 Jahre alten Halter des Lkw aus Kassel sowie drei weitere Männer im Alter von 20, 38 und 47 Jahren festzunehmen, die an dem Lkw erschienen waren. Bei der ersten Überprüfung der vollbepackten Ladefläche des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass sich das gestohlene Fahrrad der Familie aus Oberzwehren und noch etwa 40 weitere, mitunter hochwertige Fahrräder zu erkennen waren. Aus diesem Grund stellten sie den gesamten Lkw sicher und ließen ihn abschleppen. Die vier festgenommenen Männer wurden zur Dienststelle gebracht und erst nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.