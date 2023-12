Kassel: Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten acht Jahre alten Yuliyana Y.

Kassel (ots) - und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Das Mädchen lebt in einer Einrichtung in Kassel-Wehlheiden und besucht eine Grundschule im Kasseler Stadtteil Fasanenhof. Dort kehrte sie heute am Ende einer Pause um 11:30 Uhr nicht in den Unterricht zurück, woraufhin die Schule die Polizei alarmierte. Die Suche nach der Achtjährigen führte bislang nicht zum Erfolg, weshalb sich die Polizei bei der weiteren Suche nun auch mit einem Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit wendet und um Hinweise auf ihren Aufenthaltsort bittet.



Yuliyana Y. ist ca. 1,45 Meter groß, schlank, hat dunkelbraune lange Haare, trägt eine rote gesteppte Jacke, eine blaue Jeans und eine rosa Mütze. Die Achtjährige spricht kaum Deutsch.



Wer Yuliyana Y. gesehen hat oder Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.