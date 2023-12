Am 19.12.2023, gegen 21:56 Uhr, wurde die Tankstelle in der Veckerhagener Straße, in Fuldatal-Ihringshausen, durch zwei maskierte Männer überfallen.

Kassel (ots) - Einer der Männer war mit einer Machete bewaffnet. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe von ca. 1000 EUR. Die Beute wurde in einer schwarzen Sporttasche verstaut.

Die beiden Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Ein Täter, 20-30 Jahre, 180 cm groß, normale Statur, verlor auf der Flucht einen Schuh. Bei dem Schuh handelt es sich um einen weißen Sneaker mit grüner Fersenkappe. Der zweite Täter war ca. 165 cm groß und dunkel gekleidet.

Die Täter sind nach wie vor flüchtig.

Wer Hinweise auf die flüchtigen Täter geben kann, wird gebeten sich beim der Polizei Kassel (Tel.: 0561 910 3320) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.