Kassel-Jungfernkopf: Bislang unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Montag im Kasseler Stadtteil Jungfernkopf einen schwarzen Dodge RAM 1500 gestohlen.

Kassel (ots) - Der Diebstahl in der Straße "Im Molkengrund" war heute Morgen gegen 5:50 Uhr von dem Autobesitzer aus dem Landkreis Kassel entdeckt worden. Letztmalig gesehen worden war der auf einem Parkplatz abgestellte Pick-Up am gestrigen Sonntagabend gegen 19:50 Uhr. Von dem nur wenige Monate alten Fahrzeug im Wert von ca. 100.000 Euro fehlt trotz europaweiter Fahndung bislang jede Spur. Wie die offenbar professionell agierenden Täter bei dem Diebstahl genau vorgingen, ist derzeit noch unklar.



Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.