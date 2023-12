Habichtswald und Breuna (Landkreis Kassel): Zu einer Serie von Einbrüchen in Einfamilienhäuser kam es am gestrigen Donnerstag in Habichtswald-Ehlen und in Breuna.

Kassel (ots) - Insgesamt sechs Einbruchsopfer meldeten sich bei der Polizei, wobei die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo davon ausgehen, dass alle Einbrüche auf das Konto ein und derselben Täterbande gehen. Sie suchen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte gesehen haben.



Fünf Taten in Habichtswald-Ehlen



Fünf Taten ereigneten sich in Habichtswald-Ehlen, wobei die Tatorte in der Konrad-Adenauer-Straße, im Werraweg und dreimal im Lahnweg liegen. Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, hatten die Täter in nahezu allen Fällen mit einem Werkzeug die Scheibe einer Tür oder eines Fensters zu Bersten gebracht und waren so in die Häuser gelangt. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen. Während sie in zwei Fällen leer ausgingen, erbeuteten sie bei den anderen Taten Bargeld und Schmuck. Nach bisherigem Ermittlungsstand lassen sich die Tatzeiten auf den Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr eingrenzen. Zu dieser Zeit am Abend hatte sich der letzte Einbruch in der Lahnstraße ereignet, während Bewohner zuhause waren. Nachdem die Täter ein Kellerfenster aufgehebelt hatten und so in das Haus eingestiegen waren, hörten sie offenbar die anwesenden Bewohner und ergriffen daraufhin ohne Beute die Flucht.



Bargeld in Breuna erbeutet



Auch bei dem Einbruch in der Schulstraße in Breuna, der sich zwischen 17:30 und 18:40 Uhr ereignete, gingen die Täter beim Aufbrechen eines Fensters auf die gleiche Weise vor und brachten die Scheibe zum Bersten. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schränke, Schubladen und Kommoden. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten sie anschließend aus dem Haus und weiter in unbekannte Richtung.



Zeugen gesucht



Im Bereich der Ehlener Tatorte konnte ein Verdächtiger beobachtet werden, wobei es sich vermutlich um einen der Täter handelte. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem ca. 1,90 Meter großen Mann mit einer schwarzen Maske, der komplett dunkel gekleidet war, verlief anschließend leider ohne Erfolg.



Die Ermittler des K 21/22 suchen Zeugen, die am gestrigen Nachmittag und Abend in Habichtswald-Ehlen und Breuna verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.