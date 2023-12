Vellmar (Landkreis Kassel): Unbekannte sind am Samstag in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße in Vellmar eingebrochen.

Kassel (ots) - Die Täter hatten im kurzen Zeitraum zwischen 17:20 Uhr und 20:00 Uhr ein Fenster auf der Gebäuderückseite mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam aufgebrochen und waren so in das Haus eingestiegen. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher Schränke in mehreren Zimmern. Mit vorgefundenem Bargeld, Schmuckstücken und Sparbüchern flüchteten sie über einen Wintergarten nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.



Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Samstag im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.