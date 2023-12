Niestetal-Sandershausen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Christine-Brückner-Straße im Niestetaler Ortsteil Sandershausen einen hochwertigen schwarzen BMW X6 xDrive40d gestohlen.

Kassel (ots) - Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen 00:30 und 08:00 Uhr eingrenzen. Wie genau die Täter bei dem Diebstahl vorgingen, ist momentan noch unklar. Von dem BMW im Wert von rund 100.000 Euro fehlt trotz der am Morgen eingeleiteten Fahndung bislang jede Spur. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Sandershausen Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu dem Autodiebstahl geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.