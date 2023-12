Kassel-Wesertor: Die Kontrolle eines Pkw durch eine Polizeistreife am gestrigen Donnerstag in der Weserstraße in Kassel hatte für den Fahrer und den Beifahrer des Wagens einige Konsequenzen.

Kassel (ots) - Der am Steuer des Autos sitzende 27-Jährige aus Kassel war ohne Führerschein unterwegs und muss sich daher nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Bei dem 25-jährigen Beifahrer aus Kassel fanden die Beamten bei der Kontrolle verschiedene Drogen, sodass sie ihm den Handel mit Betäubungsmitteln vorwerfen. Gegen den Mann bestand zudem bereits ein Haftbefehl wegen Drogendelikten, der jedoch aktuell gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt ist. Aufgrund des nun neuerlich vorliegenden Verdachts auf Rauschgifthandel wurde der 25-Jährige festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.



Die Kontrolle des Pkw hatte gestern gegen 14:40 Uhr auf der Weserstraße stattgefunden. Beamte des Polizeireviers Mitte hatten den VW dort angehalten und anschließend die Verstöße bei Fahrer und Beifahrer festgestellt. Der 25-jährige Beifahrer hatte gegenüber den Polizisten zunächst falsche Personalien angegeben und war daraufhin von den Beamten nach Ausweisdokumenten durchsucht worden. Dabei fanden sie mehrere verkaufsfertig abgepackte Tütchen mit insgesamt rund 10 Gramm Marihuana, rund 2 Gramm Haschisch und knapp 3 Gramm Kokain. Auch ein Bündel Bargeld stellten sie bei ihm sicher. Bei der darauffolgenden Durchsuchung des Pkw und der Wohnung des Beschuldigten wurden weitere insgesamt rund 30 Gramm Marihuana und Haschisch sowie ein Handy, Bargeld und Drogenutensilien beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels dauern aktuell an.