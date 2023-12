Fuldatal (Landkreis Kassel): Am Wochenende kam es in Fuldatal-Ihringshausen zu vier Wohnungseinbrüchen, die vermutlich auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen.

Kassel (ots) - In allen Fällen hatten die Bewohner den in ihrer Abwesenheit stattgefundenen Einbruch am gestrigen Sonntagnachmittag entdeckt, woraufhin die Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) die Anzeige am Tatort aufnahmen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitagmittag und dem gestrigen Nachmittag im Bereich der Tatorte, die dreimal in der Stockbreite und einmal in der Straße "Vor der Eichhecke" liegen, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.



In einem Mehrfamilienhaus in der Stockbreite brachen die unbekannten Täter in zwei Wohnungen ein. Zunächst hebelten sie eine Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten dort alle Räume nach Wertsachen. Anschließend begaben sich die Einbrecher über das Treppenhaus in das 1. Obergeschoss, wo sie die Wohnungstür gewaltsam öffneten und sich ebenfalls auf Beutezug begaben. Mit erbeutetem Bargeld, Laptops, Spielkonsolen und Computerspielen flüchteten die Täter letztlich in unbekannte Richtung.



Bei einem weiteren Einbruch in der Stockbreite war ein Einfamilienhaus das Ziel der Täter. Dort hatten die Einbrecher einen Rollladen hochgedrückt, die Scheibe einer Terrassentür mit einem Werkzeug zum Bersten gebracht und sich so Zutritt verschafft. Auf die gleiche Art und Weise waren die Täter bei dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Vor der Eichhecke" vorgegangen. Bei beiden Taten wurden zahlreiche Räume durchsucht und umfangreiche Beute gemacht. Nach Einschätzung der Ermittler dürften die Einbrecher zum Abtransport von Schmuck, Uhren, Parfüm, Münzsammlungen, Notebooks, Laptops, Bargeld, Pedelecs und einem hochwertigen Soundsystem ein Fahrzeug genutzt haben.



Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugenhinweise zu den Einbrüchen werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.