Helsa (Landkreis Kassel): Zeugen eines Unfalls, der sich am Samstag, 23. Dezember, gegen 20 Uhr, auf der B7 bei Helsa ereignete, suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei.

Kassel (ots) - Eine 19-Jährige aus Kassel war mit ihrem Opel Corsa auf der Bundesstraße von Helsa in Richtung Kaufungen unterwegs. In einem einspurigen Bereich, noch vor der Abbiegespur in Richtung der Straße "Mariengrund", soll sie dann ein anderes Fahrzeug überholt haben, wodurch sie nach rechts abgedrängt wurde. Dort touchierte sie die am rechten Fahrbahnrand verlaufende Betonmauer, wobei ihr Corsa auf der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Das andere Fahrzeug, dessentwegen sie gegen die Mauer fuhr, war ohne anzuhalten weitergefahren. Nähere Angaben zu dem Wagen konnte die 19-Jährige nicht machen.



Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel.