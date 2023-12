Polizei und Feuerwehr rückten am Sonntagabend (17.12.2023) gegen 21.50 Uhr in die Winnender Straße in Affalterbach aus, nachdem es im Bereich eines Wohnhauses zu einem Brand gekommen war.

Ludwigsburg (ots) - Ein 52-jähriger Bewohner hatte zunächst ein verdächtiges Knistern vernommen und dann festgestellt, dass ein Holzverschlag, in dem Brennholz lagerte, in Flammen stand. Der Mann versuchte zunächst selbst das Feuer zu löschen, scheiterte jedoch. Die alarmierte Feuerwehr übernahm im weiteren Verlauf die Löschmaßnahmen. Gegen 23.20 Uhr war der Brand gelöscht. Die Feuerwehr führte jedoch im Laufe der Nacht regelmäßig Überprüfungen des Brandortes durch. Der 52-Jährige, der vermutlich beim Löschversuch leichte Verletzungen erlitt, konnte zunächst nicht in seine Wohnung zurückkehren, da sich diese direkt oberhalb der Brandausbruchsstelle befindet. Alle anderen Personen, die in dem Haus wohnen, konnten sich zurück in ihre Räume begeben. Derzeit ist die Brandursache noch ungeklärt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 25.000 Euro geschätzt.