Ein 44-jähriger Zeuge wurde am Dienstag (26.12.2023) gegen 10:40 Uhr auf einen Audi Q2 aufmerksam, der in der Südlichen Alleenstraße in Asperg in Richtung der Eglosheimer Straße unterwegs war.

Ludwigsburg (ots) - Der Audi fuhr dabei offenbar in Schlangenlinien vor dem Zeugen her, der Fahrer des Audi lenkte ruckartig und streifte beinahe eine Verkehrsinsel. Der Zeuge verständigte die Polizei und schaffte es, den Fahrer des Audi an der Kreuzung Südliche Alleenstraße und Eglosheimer Straße an der Weiterfahrt zu hindern. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kornwestheim kam vor Ort und stellte fest, dass der Audi von einem 67-jährigen Mann gelenkt wurde, der Anzeichen auf alkoholische Beeinflussung zeigte. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille. Der 67-Jährige musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. In der Nähe des Wohnorts des 67-Jährigen konnte ein Schaden an einem Stromverteilerkasten festgestellt werden, der zu dem frischen Unfallschaden am Audi des 67-Jährigen passte. Der Sachschaden am Verteilerkasten beträgt rund 1.000 Euro, der Schaden am Audi beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Nach Angaben des Zeugen könnte der 67-Jährige mit seiner unsicheren Fahrweise in der Südlichen Alleenstraße weitere Verkehrsteilnehmende gefährdet haben. Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und bittet Zeugen des Vorfalls sowie mögliche Geschädigte, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.