Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem er am Dienstag (02.01.2024) zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand in der Berliner Straße in Asperg geparkten VW beschädigt hatte.

Ludwigsburg (ots) - Es entstand hierbei ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt Hinweise zum Unfall unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.