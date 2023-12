Am Freitag gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der B10 ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ludwigsburg (ots) - Der bislang nicht bekannte, etwa 50 Jahre alte Fahrer eines Mercedes befuhr die B10 in Richtung Stuttgart und überholte kurz vor dem Hardt- und Schönbühlhof die 17-jährige Fahrerin eines Opel Corsa. Beim Überholvorgang touchierte der Mercedes den Opel seitlich, welcher hierdurch ins Schleudern geriet und in der Folge im Gegenverkehr mit einem BMW eines 53-Jährigen kollidierte. Der BMW kam hierdurch nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Opel kam ebenfalls im Grünstreifen zum Stillstand. Der Fahrer des Mercedes entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei soll es sich um einen dunklen Mercedes Kombi älteren Baujahrs gehandelt haben.

Sowohl die Fahrerin des Opel als auch der Fahrer des BMW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten wirtschaftliche Totalschäden in Gesamthöhe von etwa 20.000EUR und wurden abgeschleppt. Der Mercedes müsste

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Mercedes geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden (Tel.: 0711-68690, Email: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de).