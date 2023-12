Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21./22.12.2023) auf der Bundesstraße 464 (B464) im Bereich der Anschlussstelle Böblingen-Süd ereignet hat.

Ludwigsburg (ots) - Ein 27-Jähriger war mit seinem schwarzen VW Golf auf der B464 aus Richtung Tübingen kommend in Fahrtrichtung Sindelfingen unterwegs. An der Anschlussstelle Böblingen-Süd wollte er die B464 verlassen und auf die Herrenberger Straße fahren. Mutmaßlich infolge alkoholischer Beeinflussung kam der 27-Jährige in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der VW Golf mit der Schutzplanke kollidierte. Nach dem Unfall entfernte sich der 27-Jährige von der Unfallstelle und parkte den stark beschädigten VW in der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen, wo er am Freitag (22.12.2023) gegen 03:40 Uhr festgestellt wurde. Der 27-Jährige konnte im weiteren Verlauf als Fahrer ermittelt und kurz nach 04:00 Uhr an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da Anzeichen auf mögliche Alkoholisierung vorlagen, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der Sachschaden an der Schutzplanke beläuft sich auf etwa 3.000 Euro, am VW Golf entstanden rund 30.000 Euro Schaden. Da bislang insbesondere die Unfallzeit noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, sucht das Polizeirevier Böblingen Zeugen, die den Unfallhergang im Bereich der B464 oder das Abstellen des Unfallfahrzeugs in der Konrad-Zuse-Straße beobachten konnten. Hinweise werden unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.