Mindestens 18 Fahrzeuge wurden am Donnerstagabend (30.11.2023) auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim in Fahrtrichtung Stuttgart beschädigt.

Ludwigsburg (ots) - Grund hierfür war eine metallene Auffahrrampe, die vermutlich ein LKW zuvor verloren hatte. Gegen 19.00 Uhr gingen hierauf zahlreiche Anrufe von Geschädigten ein, die sich auf dem linken oder mittleren Fahrstreifen befunden hatten, und über das Hindernis gefahren waren. Hierdurch wurden größtenteils die Reifen der Fahrzeuge beschädigt worden. Einige Fahrzeuglenkerinnen und -lenker sammelten sich in der Folge auf dem Seitenstreifen im Bereich des Parkplatzes Heckengäu. Der Parkplatz musste in der Folge gesperrt werden. Gegen 20.50 Uhr konnte er wieder frei gegeben werden. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Auffahrrampe geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, zu melden.