Ein Unfall mit einem Sattelzug und zwei Kleintransportern hat am Donnerstag (07.12.2023) gegen 11:00 Uhr zu rund sieben Kilometer Stau vor dem Schönbuchtunnel geführt.

Ludwigsburg (ots) - Ein 51-jähriger Fahrer eines Sattelzugs war auf der Bundesautobahn 81 von Singen in Richtung Stuttgart unterwegs. Da der rechte Fahrstreifen aufgrund von Arbeiten der Autobahnmeisterei temporär gesperrt war, wechselte der 51-Jährige auf den linken Fahrstreifen. Dabei kollidierte er mit dem links vor ihm fahrenden Kleintransporter der Marke SAIC eines 31-Jährigen und schob diesen wiederum auf den vorausfahrenden Renault eines 28-Jährigen. Durch den Aufprall wurden der 31-Jährige und sein 55-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der Kleintransporter des 31-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Durch den Unfall waren zunächst beide Fahrspuren der BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart blockiert. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte der Verkehr auf der rechten Fahrspur und dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Dennoch bildete sich ein Stau von etwa sieben Kilometern. Gegen 13:00 Uhr konnte die Fahrbahn schließlich wieder komplett freigegeben werden.