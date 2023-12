Am Sonntagmorgen gegen 06:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 19-jähriger Peugeot-Lenker leicht verletzt wurde.

Ludwigsburg (ots) - Der Unfallverursacher befuhr die B27 von Bietigheim-Bissingen kommend in Richtung Besigheim. Mutmaßlich aufgrund von Alkoholeinfluss verlor der 19-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Folge und kam auf dem Dach zum Stillstand. Hierbei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Der 19-jährige trug durch den Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Bei dem Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen.