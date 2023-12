Mit dem Ein-Euro-Wechseltrick hat ein unbekannter Täter am Dienstag (19.12.2023) gegen 09:40 Uhr von einem 71-Jährigen Mann in der Riedstraße in Besigheim rund 110 Euro ergaunert.

Ludwigsburg (ots) - Der Täter hatte sein Opfer im Bereich der Tiefgarage eines Einkaufscenters angesprochen und um das Wechseln einer Euro-Münze gebeten. Nachdem der Senior dieser bitte nachkam, stellte er später fest, dass ihm sein Scheingeld aus dem Geldbeutel fehlte. Mutmaßlich hatte es der Täter geschafft, sich unbemerkt mehrere Scheine aus der Geldbörse des Mannes zu ziehen. Der Unbekannten hatte dunkle Harre, trug einen Dreitagebart und soll von dicklicher Statur gewesen sein. Er war bei der Tat komplett dunkel gekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Besigheim unter Tel. 07143 40508-0 oder unter E-Mail bietigheim-bissingen@polizei.bwl.de entgegen.