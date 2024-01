Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag (29.12.2023), 16:00 Uhr und Dienstag (02.01.2024), 07:00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Bürogebäude in der Straße "In den Fressäckern" in Bietigheim-Bissingen.

Ludwigsburg (ots) - Im Inneren durchwühlten die Täter Räume und Mobiliar. Details zu etwaigem Diebesgut sind bislang noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen entgegen genommen.