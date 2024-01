In der Zeit zwischen Mittwoch (27.12.2023) 11:00 Uhr und Dienstag (02.01.2024) 18:00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Mergenthalerstraße in Bietigheim-Bissingen eingebrochen.

Ludwigsburg (ots) - Die noch unbekannten Täter schlugen ein Kellerfenster ein und verschafften sich mutmaßlich so Zutritt ins Wohnhaus. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Zimmer, dabei fielen ihnen Bargeld, Sonnenbrillen und eine Armbanduhr in die Hände. Das Wert des Diebesgutes beträgt zirka 2.500 Euro, der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter 07142 405-0 oder über die E-Mail-Adresse bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.