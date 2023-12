Ein 72-Jähriger und seine 63-jährige Beifahrerin befuhren am Sonntag gegen 12:15 Uhr mit einem BMW 420i die Bietigheimer Straße (L 1110) von Tamm kommend und bogen bei Grünlicht nach links in die Ludwigsburger Straße (L 1110) in Fahrtrichtung Bissingen ab.

Ludwigsburg (ots) - Eine 21-Jährige befuhr ihrerseits mit einem VW Polo die Ludwigsburger Straße (L 1110) von Bissingen kommend geradeaus in Fahrtrichtung Buch. An der Kreuzung missachtete die Fahrzeugführerin das Rotlicht der Lichtzeichenanlage, weshalb es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kommt. Durch die Kollision wurde die 21-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der 72-Jährige und seine 63-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Am VW Sachschaden von 3.000 Euro.