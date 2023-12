Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag (17.12.2023) 21:00 Uhr und Montag (18.12.2023) 08:00 Uhr in eine Vereinsgaststätte in der Straße "Im Bodenrain" in Metterzimmern ein.

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich versuchten die Täter zunächst die Eingangstüre zur Gaststätte aufzubrechen, was ihnen jedoch misslang. Über ein eingeschlagenes Fenster verschafften sie sich dann Zutritt zum Inneren der Gaststätte und entwendeten einen vorgefundenen dreistelligen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.