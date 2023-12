Noch unbekannte Diebe trieben vermutlich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (14./15.12.2023) in Bietigheim-Bissingen ihr Unwesen und hatten es auf hochwertige Fahrräder und E-Bikes (Pedelecs) abgesehen.

Ludwigsburg (ots) - Aus einer Einzelgarage im Haselweg sowie aus Tiefgaragen in der Tammer Straße und dem Pappelweg entwendeten sie insgesamt sechs E-Bikes und ein Mountainbike im Gesamtwert von über 20.000 Euro. Die aus den Tiefgaragen entwendeten Fahrräder standen in Fahrradabstellräumen und waren mit Falt- oder Kettenschlössern angeschlossen. Wie die Diebe in die Tiefgaragen gelangten, ist bislang noch nicht bekannt. Die Einzelgarage war von den Unbekannten aufgebrochen worden. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.