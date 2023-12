Am Mittwoch (27.12.2023) ereignete sich zwischen 07.30 Uhr und 15.30 Uhr in der Sudentenstraße im Bereich der Kreuzungsbereich mit der Posener und der Breslauer Straße in Bietigheim-Bissingen eine Unfallflucht.

Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen Ford, der in einer Parklücke parallel zum Fahrbahnrand abgestellt war. Auffällig ist, dass an dem Ford Spuren von Putz gefunden wurden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.