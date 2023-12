Drei leicht verletzte Personen, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein hoher Sachschaden von rund 230.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (20.12.2023) gegen 02:30 Uhr im Bereich der Bundesstraße 27 und der Kreisstraße 1671 am Ortsausgang von Bietigheim-Bissingen ereignet hat.

Ludwigsburg (ots) - Ein 37-jähriger Porsche-Lenker befuhr die Bundestraße 27 aus Richtung Ludwigsburg kommend und bog an der Einmündung zur Kreisstraße 1671 in Fahrtrichtung Tamm nach links ab. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Lenker eines Fiat Kleintransporters die Bundestraße 27 von Bietigheim-Bissingen kommend in entgegen gesetzte Richtung. Beide Verkehrsteilnehmer fuhr zeitgleich in den ampelgeregelten Einmündungsbereich ein, sodass es hierbei zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Fahrer sowie ein 41-jähriger Mitfahrer im Porsche leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst behandelt und der 25-Jährige anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem traten im Einmündungsbereich Betriebsstoffe aus, die durch die zuständige Straßenmeister gebunden und die Fahrbahn gereinigt wurde. Beide Fahrzeuglenker gaben an, bei "grün" in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben und des noch unklaren Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.