Am frühen Sonntagmorgen (17.12.2023) wurde gegen 03:37 Uhr an einem Geldausgabeautomaten im Vorraum eines Supermarktes in der der Prinz-Eugen-Straße in Bietigheim Alarm ausgelöst.

Ludwigsburg (ots) - Vor Ort konnte durch die Streifenbesatzungen

festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe zum Vorraum eingeschlagen hatten. Am Tatort wurden eine Axt sowie diverse Hebelwerkzeuge zurückgelassen. In der Folge wurde versucht, den Geldausgabeautomaten im Vorraum mit einen Schraubenzieher aufzuhebeln. Hierbei wurde lediglich die Abdeckung beschädigt, das Innere des Automaten blieb unversehrt. Es wurde kein Geld entwendet. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen in Tatortnähe verliefen ohne Erfolg. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro.