In der Zeit zwischen Freitag 21:45 Uhr und Samstag 08:45 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Karl-Gärttner-Straße eingebrochen.

Ludwigsburg (ots) - Hierbei überstiegen die bislang unbekannten Täter den Zaun auf der Gebäuderückseite. Anschließend hebelten sie ein Küchenfenster auf. Von dort stiegen sie in das zum Tatzeitpunkt leerstehende Gebäude ein und durchwühlten die Räumlichkeiten auf allen Stockwerken. Durch einen Nachbarn, der sich in Abwesenheit der Bewohner um das Grundstück kümmert, wurde der Einbruch festgestellt und die Polizei informiert. Der Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Zum Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter 07142/405-0 oder über die E-Mail-Adresse bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.