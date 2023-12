Am Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr meldeten mehrere Zeugen der Polizei sowie der integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen einen brennenden Pkw in der Richard-Kopp-Straße.

Ludwigsburg (ots) - Die Zeugen konnten zuvor auch einen lauter Knall hören. Eine männliche Person, dunkel bekleidet, soll vom brennenden Fahrzeug weggerannt sein. Sowohl die Umstände, die zum Brand führten, als auch der oder die für die Tat verantwortlichen Täter sind bislang unbekannt. Bei dem Pkw handelt es sich um einen aktuell nicht zugelassenen, silberfarbenen Hyundai Trajet. Die Löscharbeiten der Feuerwehr Böblingen, die mit starken Kräften vor Ort eingesetzt war, dauerten ca. 20 Minuten an. Eine Gefahr für Bewohner oder angrenzenden Gebäuden bestand nicht, es kam auch zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Das Fahrzeug wurde nach den Löscharbeiten abgeschleppt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031 132500 oder per Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.