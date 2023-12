Einen Sachschaden von rund 5.000 Euro verursachte eine noch unbekannte Person zwischen Sonntag, 13:00 Uhr und Montag, 12:30 Uhr (10./11.12.2023), als sie einen in der Blumenstraße in Böblingen-Dagersheim geparkten Seat mit einem spitzen Gegenstand auf der rechten Fahrzeugseite großflächig zerkratzte.

Ludwigsburg (ots) - Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.