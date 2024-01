Am Montag (01.01.2024) um 01.40 Uhr brannten in der Kurzen Straße in Böblingen mehrere Mülleimer.

Ludwigsburg (ots) - Diese befanden sich direkt an ein Wohnhaus angrenzend in einem Metallverschlag. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen bereits Teile der Außenfassade des Hauses in Brand. Die Bewohnenden konnten das Haus selbstständig und unverletzt verlassen. Brandursächlich waren noch nicht erkaltete Feuerwerkskörper. Diese hatte ein 49-jähriger Bewohner in eine Mülltüte gepackt und neben den Mülleimern abgestellt, um sie am Folgetag zu entsorgen. Die Wohnungen auf der Brandseite des Gebäudes wurden durch die Feuerwehr auf Verrauchung und Beschädigungen überprüft. Da die Bewohner nicht vor Ort waren, mussten die Wohnungen gewaltsam geöffnet werden. In einer Wohnung im Erdgeschoss konnte Rauchgeruch festgestellt werden. Diese wurde durch die Feuerwehr gelüftet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. An der Fassade und den Mülleimern entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.