Gegen 18:30 Uhr am Dienstagabend ereignete sich in der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen ein Verkehrsunfall.

Ludwigsburg (ots) - Der 30-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr die Konrad-Zuse-Straße in Richtung der Wolfgang-Brumme-Allee. Ihm entgegen fuhr der Opel eines 62-Jährigen. Im Opel befanden sich neben dem Fahrer, ein 62-jähriger Beifahrer, zwei 23-jährige Beifahrerinnen und ein 5 Monate alter Säugling. Aus bislang unbekannter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. In der Folge des Aufpralls geriet der Opel gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford Transit. Der Fahrer des Mercedes wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Sämtliche in den Unfall verwickelten Personen wurden leicht verletzt. Sie wurden durch die Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung verbracht. Der Opel und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 80.000 Euro. Die Konrad-Zuse-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen für ca. eine Stunde gesperrt.