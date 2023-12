Nachdem ein 40-Jähriger am Dienstag (26.12.2023) gegen 20:00 Uhr in der Schafgasse in Böblingen zwei falsch geparkte Fahrzeuge fotografiert hatte, entstand eine Auseinandersetzung zwischen ihm und den beiden 43 und 18 Jahre alten Fahrern der Fahrzeuge.

Ludwigsburg (ots) - Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll der 40-Jährige dabei ein Pfefferspray gezogen und in Richtung des 43-Jährigen und dessen 18-jährigem Sohn gesprüht haben, zunächst allerdings ohne eine der Personen zu treffen. Anschließend soll der 40-Jährige vor seinen beiden Kontrahenten geflüchtet sein, im Rahmen der Flucht allerdings dem 18-Jährigen aus kurzer Distanz Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Der 43-Jährige soll daraufhin den Angreifer seines Sohnes zu Boden gebracht und dort zusammen mit Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten haben. Alle drei Beteiligten wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Außerdem wurden die Brille des 40-Jährigen sowie ein geparktes Auto beschädigt. Das Polizeirevier Böblingen ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.