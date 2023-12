Zwischen Mittwoch (27.12.2023) 17.30 Uhr und Donnerstag (28.12.023) 15.30 Uhr trieben noch unbekannte Täter im Murkenbachweg in Böblingen ihr Unwesen.

Ludwigsburg (ots) - Sie nahmen einen Audi, der im Bereich eines Wohnhauses auf Höhe der Straße "Im Vogelsang" abgestellt war, unbefugt in Gebrauch und stellten ihn auf dem etwa 400 Meter entfernten Parkplatz der Schule ab. Dort durchsuchten sie das Auto vermutlich auf der Suche nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts aus dem PKW gestohlen. Möglicherweise nutzten die Täter einen im Audi vergessenen Fahrzeugschlüssel, um den PKW fahren zu können. Ein Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung am Schulgebäude (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5681771) kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de.