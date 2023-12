Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich am Donnerstagmorgen (21.12.2023) einen auf dem Parkplatz in der Straße "Schloßberg" in Böblingen abgestellten Mercedes.

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte den Mercedes, wodurch ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro entstand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.