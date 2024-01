Bislang unbekannte Täter sprühten zwischen Montag (01.01.2024) 11:00 Uhr und Dienstag (02.01.2024) 07:00 Uhr mehrere Farbschmierereien an die Fassade eines Schulgebäudes in der Schulstraße in Bönnigheim.

Ludwigsburg (ots) - In schwarzer und roter Farbe wurde hierbei auch ein Hakenkreuz aufgesprüht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.