Am Dienstag (12.12.2023) ereignete sich gegen 12:45 Uhr im Bereich der Abfahrt von der Landesstraße 1184 auf die Landesstraße 1361 bei Bondorf ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht.

Ludwigsburg (ots) - Eine 27-jährige VW-Lenkerin befuhr die Landesstraße 1184 von Herrenberg kommend und befuhr im weiteren Verlauf die Abfahrt in Richtung Landesstraße 1361. An der Einmündung zur Landesstraße 1361 musste sie zunächst verkehrsbedingt an der Haltelinie anhalten. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit dem VW der 27-Jährigen von hinten auf. Die 27-Jährige ging zunächst davon aus, dass sie von Kupplung abrutschte, weshalb sie ihre Fahrt in Richtung Bondorf fortführte. Nach rund 50 Meter hielt sie dennoch an und begutachtete ihr Fahrzeug und stellte hierbei einen Schaden am Heck in Höhe von rund 1.500 Euro fest. Am nächsten Kreisverkehr wendete sie ihr Fahrzeug und fuhr zur Unfallstelle zurück. Der bislang unbekannte Unfallverursacher war bereits unerlaubt weitergefahren. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen hellen Audi gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de.